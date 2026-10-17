Вычислительная инфраструктура. Иллюстративное фото / © DC Studio / Shutterstock, РБК Исследователи Anthropic Уильям Чжоу и Дэниел Фримен предупредили о возможном появлении ИИ-систем, способных самостоятельно распространяться между подключенными устройствами.
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