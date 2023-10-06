Сталкеры запустили найденный в Чернобыле компьютер и показали последние записи перед Событием: видео

ЮК

Юрий Кузьмин

Выдумки. ЭВМ ряда ЕС выпускались тогда всеми соцстранами, 1841 действительно производился в Минске, но на Минском производственном объединении вычисл. техники. Никакого завода робототехники тогда в Минске не было. ОЗУ у него было на 1,5 Мбайт, адаптер - не EGA, а CGA (существенно попроще). Но, главное, его начали выпускать в 1987 году, т. е. после Чернобыльской аварии, так что этого компьютера не могло быть на ЧАЭС! Поэтому "словацким сталкерам" веры нет. Тем более что непонятно, как они могли проникнуть на законсервированную станцию, да еще вынести оттуда целенький компьютер (тогда, кстати, называли ЭВМ, а не компьютер).