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Сталкеры запустили найденный в Чернобыле компьютер и показали последние записи перед Событием: видео

Сталкеры запустили найденный в Чернобыле компьютер и показали последние записи перед Событием: видео

Словацкие сталкеры вынесли из Зоны отчуждения компьютер, установленный в непосредственной близости от реактора.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кузьмин
Выдумки. ЭВМ ряда ЕС выпускались тогда всеми соцстранами, 1841 действительно производился в Минске, но на Минском производственном объединении вычисл. техники. Никакого завода робототехники тогда в Минске не было. ОЗУ у него было на 1,5 Мбайт, адаптер - не EGA, а CGA (существенно попроще). Но, главное, его начали выпускать в 1987 году, т. е. после Чернобыльской аварии, так что этого компьютера не могло быть на ЧАЭС! Поэтому &quot;словацким сталкерам&quot; веры нет. Тем более что непонятно, как они могли проникнуть на законсервированную станцию, да еще вынести оттуда целенький компьютер (тогда, кстати, называли ЭВМ, а не компьютер).
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9 час.
Владимир
Ну вот взяли и разоблачили. А они надеются продать.
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6 час.

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