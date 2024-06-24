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Российская армия продвигаться на Оскольском направлении

Российская армия продавливает оборону ВСУ на стыке Харьковской области и ЛНР. Способствуют этому мощные артиллерийские и высокоточные удары по позициям украинских войск, которые к тому же не имеют здесь мощных укреплений.

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