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Флавио Бриаторе о новом Шумахере или Алонсо для «Альпин»: «Почему не Гасли? Пьер – в топ-6 «Ф-1»

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил, нуждается ли команда в новом Михаэле Шумахере или Фернандо Алонсо .

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