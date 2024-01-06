Могут ли мобильные телефоны вызывать зависимость?

Ученые пока не могут доказать, что мобильные телефоны приводят к необратимым последствиям для человеческого мозга, но сходятся во мнении, что современные гаджеты вызывают привыкание и приводят к депрессии.
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