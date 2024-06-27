«Я одинок и никому не нужен»: почему дети сводят счеты с жизнью и как их спасти?

Попытки суицида сегодня в Татарстане совершают даже дети 8 лет. Что толкает их на отчаянный шаг, как заметить, что с ребенком что-то не то, и как должны себя вести родители, чтобы не произошло трагедии, «Татар-информу» объяснила клинический психолог РКПБ им.