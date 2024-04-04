Офисный центр по городской программе построят в поселении Внуковском

В деловом комплексе смогут найти работу более шести тысяч жителей ТиНАО. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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