Оценки европейских люксовых брендов упали до минимума более чем за десятилетие, подсчитал Bloomberg. Акции таких компаний, как Hermes, LVMH и Kering (бренды Gucci и Yves Saint Laurent) упали после разочаровавших рынок финансовых результатов, на которые в основном повлияли слабые потребительские настроения в Китае.
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