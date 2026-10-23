Оценки европейских люксовых брендов упали до минимума более чем за десятилетие, подсчитал Bloomberg. Акции таких компаний, как Hermes, LVMH и Kering (бренды Gucci и Yves Saint Laurent) упали после разочаровавших рынок финансовых результатов, на которые в основном повлияли слабые потребительские настроения в Китае.