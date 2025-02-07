«Татьяне страшно»: эксперт рассказал о проблемах молодой жены Петросяна

Татьяна Брухунова живет в зависимости от внешнего одобрения. Татьяна Брухунова Социальные сетиТатьяна Брухунова серьезно разозлила многих своими насмешками над теми, у кого не хватает средств на дорогие сумки.
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