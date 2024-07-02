Российская армия прорвала оборону ВСУ у Стельмаховки в ЛНР

Российские войска осуществили успешную локальную наступательную операцию в ЛНР. Накануне при поддержке артиллерии и бронетехники штурмовые группы атаковали позиции националистов в населенном пункте Стельмаховка в ЛНР.
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