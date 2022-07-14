Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Нью-Джерси» подтвердил переход Палата. Подписан 5-летний контракт с зарплатой 6 млн долларов в год

«Нью-Джерси» подписал форварда Ондржея Палата на 5 лет и 30 миллионов долларов. Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 6 миллионов долларов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх