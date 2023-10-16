Путин выразил соболезнования родным и близким погибших израильтянПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого выразил «искренние соболезнования» родным и близким погибших израильтян, сообщили в Кремле.
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