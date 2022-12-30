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Майк Тайсон рассказал, как познакомился с Пеле: «Он был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохо»

Майк Тайсон рассказал, как познакомился с Пеле: «Он был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохо»

Легендарный американский боксер Майк Тайсон прокомментировал смерть футболиста Пеле. «Мне был 21 год, я мечтал познакомиться с величайшими.

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