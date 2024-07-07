Дробыш выдал страшную тайну певицы Валерии

Певица Валерия — казалась образец для подражания, всегда стройная, ведет здоровый образ жизни но? Валерия, популярная певица и образцовый образец здорового образа жизни, известная своей преданностью йоге и здоровому питанию, оказалась не совсем такой идеальной, как ее представляют публичность и ее фанаты.