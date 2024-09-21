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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапов выступил против рукопожатий после матчей КХЛ: «Я бы убрал это правило – с точки зрения гигиены и эмоций. Ребята почти в каждой команде об этом говорят»

– Вы говорите о том, что в КХЛ нужно запретить рукопожатия игроков после матчей. По каким причинам? – Это старая традиция, и сейчас уже ни к чему.

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