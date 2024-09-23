Андрей Травников поручил уделить особое внимание ямочному ремонту

В понедельник, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил о состоянии автомобильных дорог и работе общественного транспорта.
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