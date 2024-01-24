В Курчатовском институте создали упругий гидрогель для терапии туберкулеза

Ученые из МФТИ и Курчатовского института создали композитный гидрогель с полилактидными частицами. Он более похож на естественные структуры организма, чем обычные материалы, и может найти применение в лечении устойчивого к препаратам туберкулеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии