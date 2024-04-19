Стив Керр: «Хочу, чтобы Стеф, Клэй и Дрэймонд завершили свои карьеры в «Голден Стэйт»

По словам главного тренера «Голден Стэйт», команды-династии редко завершают свой путь красиво. «Вспомните «Буллс» 96-го или 98-го года, та команда просто распалась, и пусть мы выиграли чемпионат в последнем сезоне, есть документальный фильм о том, какой катастрофой все это было.
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