Стив Керр: «Хочу, чтобы Стеф, Клэй и Дрэймонд завершили свои карьеры в «Голден Стэйт»

По словам главного тренера «Голден Стэйт», команды-династии редко завершают свой путь красиво. «Вспомните «Буллс» 96-го или 98-го года, та команда просто распалась, и пусть мы выиграли чемпионат в последнем сезоне, есть документальный фильм о том, какой катастрофой все это было.