Почему Хиросима живет, а Чернобыль мертв: ученые объяснили загадку ядерных трагедий Ирина ВальковаПрошло почти 80 лет с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки и почти 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.