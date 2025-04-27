Почему Хиросима живет, а Чернобыль мертв: ученые объяснили загадку ядерных трагедий Ирина ВальковаПрошло почти 80 лет с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки и почти 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии