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Минздрав Крыма признал дефицит лекарств

Минздрав Крыма признал дефицит лекарств

Минздрав Крыма признал дефицит ряда лекарств в государственных аптеках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие необходимых медикаментов.

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