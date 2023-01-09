Минздрав Крыма признал дефицит лекарств

Минздрав Крыма признал дефицит ряда лекарств в государственных аптеках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие необходимых медикаментов.