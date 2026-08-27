Педиатр Харькова указала, что при сбалансированном питании дополнительные витамины не нужны

С началом учебного года родители часто задумываются о том, стоит ли давать детям витамины. Врач Елена Харькова из клиники «Альфскрин» объясняет, что при сбалансированном питании дополнительные витамины обычно не требуются.
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