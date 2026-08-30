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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Неэмиаш Кета: «Мы с Робинсоном будем много бороться за подборы на тренировках»

Переход Митчелла Робинсона в « Бостон » должен серьезно усилить команду на щите. Центровой Неэмиаш Кета уже поделился ожиданиями от конкуренции с новичком.

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