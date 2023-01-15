Zefirka > Интересности > Почему у индейцев обычно не растут бороды и усы? По фильмам-вестернам и фотографиям представителей коренного населения Америки можно судить о том, что мужчины этих народов практически поголовно лишены растительности на лице.
Zefirka > Интересности > Почему у индейцев обычно не растут бороды и усы? По фильмам-вестернам и фотографиям представителей коренного населения Америки можно судить о том, что мужчины этих народов практически поголовно лишены растительности на лице.
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