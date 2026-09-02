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Владимирские новости

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Недостроенное здание на Грибоедова во Владимире выставлено на аукцион

Недостроенное здание площадью 735 квадратных метров и участок в 1 267 квадратных метров выставлены на аукцион за 39,9 миллиона рублей.

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