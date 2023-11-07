Фильмы Зака Снайдера “Мятежная луна” и “Армия мертвецов” имеют общую сюжетн...

Фильмы Зака Снайдера “Мятежная луна” и “Армия мертвецов” имеют общую сюжетную вселеннуюПосле ухода из вселенной DC режиссер Зак Снайдер сосредоточился на оригинальных проектах, таких как “Армия мертвецов” и предстоящий фильм “Мятежная луна” (оба для Netflix).