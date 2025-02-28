Герасимов вручил награды бойцам мотострелковой дивизии на передовой

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов посетил группировку войск «Запад», где заслушал доклад командования, наградил бойцов мотострелковой дивизии и поставил новые боевые задачи, подчеркивая их успешные действия и военные традиции.
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