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Герасимов вручил награды бойцам мотострелковой дивизии на передовой

Герасимов вручил награды бойцам мотострелковой дивизии на передовой

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов посетил группировку войск «Запад», где заслушал доклад командования, наградил бойцов мотострелковой дивизии и поставил новые боевые задачи, подчеркивая их успешные действия и военные традиции.

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