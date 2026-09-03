Пожарный из Хабаровска попал в реанимацию во время отпуска в Таиланде

53-летний пожарный из России попал в реанимацию во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщается в интернет-паблике, посвящённом жизни в Паттайе.
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