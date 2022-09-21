Шутки кончились - «русский медведь» проснулся

Что означает проведение референдумов и мобилизация 20 и 21 сентября 2022 года президент Путин совершил свои четвертый и пятый по счету Большие Поступки.
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