Шутки кончились - «русский медведь» проснулся

Шутки кончились - «русский медведь» проснулся

Что означает проведение референдумов и мобилизация 20 и 21 сентября 2022 года президент Путин совершил свои четвертый и пятый по счету Большие Поступки.

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