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Флери проведет 1-й матч за «Миннесоту» против «Коламбуса» в субботу

Марк-Андре Флери дебютирует за «Миннесоту» в матче с «Коламбусом» в субботу.  37-летний вратарь был выменян клубом на дедлайне у «Чикаго».

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