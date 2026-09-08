Житель Ноябрьска получил уголовку за насилие в отношении двух полицейских

В отношении жителя Ноябрьска возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении должностных обязанностей.
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