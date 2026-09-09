В Пензенской области представлен новый руководитель регионального следственного управления

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления кадров СК России Максим Александрович Малышкин представил нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области полковника юстиции Андрея Михайловича Фишмана, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации.
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