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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Ньянг: «В восторге от того, что перехожу в голодный и злой «Голден Стэйт». И больше не должен играть против Карри»

Новобранец «Уорриорз» Джордж Ньянг выразил облегчение в связи с тем, что теперь он играет в одной команде со Стефеном Карри , а не против него.

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