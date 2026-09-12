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Русская весна

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Лидеры стран БРИКС призвали к отмене незаконных санкций (ВИДЕО)

Лидеры стран БРИКС призвали к отмене незаконных санкций (ВИДЕО)

В итоговой декларации страны БРИКС призвали отменить односторонние и вторичные санкции, назвав их незаконными.

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