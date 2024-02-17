Джонсон посвятил Самаре первую победу после получения российского гражданства

скриншот видео Боксер Кевин Джонсон, в главном поединке суперсерии "Бойцовского клуба РЕН ТВ" нокаутировавший ирландца Шона Тернера, посвятил свою первую после получения российского гражданства победу любимому городу – Самаре.
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