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Томшин о свадьбе с Батмановой: «Она будет в конце апреля. Я зову всех ребят из своей команды, включая тренеров»

Российский биатлонист Василий Томшин рассказал, когда сыграет свадьбу с Анастасией Батмановой. — Настя недавно рассказала, что вы расписались 3 октября.

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