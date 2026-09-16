Арктическая рокада: как Севморпуть меняет возможности российского флота

В условиях, когда выходы из Черного и Балтийского морей физически зажаты странами НАТО, а традиционные южные маршруты через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды находятся под тотальным контролем Запада, Севморпуть обретает статус максимально защищенной внутренней водной артерии для России.