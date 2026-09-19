Сын Плющенко без ошибок выступил с произвольным прокатом на Гран-при юниоров

Сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, без грубых ошибок выполнил произвольную программу на этапе Гран-при ISU среди юниоров.
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