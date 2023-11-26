ФИФА из-за санкций не отправляет деньги клубам РПЛ за участие игроков в ЧМ-2022: «Пока они заблокированы»

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. «Пока деньги за участие игроков на чемпионате мира 2022 года заблокированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Фабиан Бальбуэна: «Москва – очень красивый город, который людям нужно увидеть. Прекрасные виды, отличные парки»
- Украина сыграет с Боснией в стыках, а Казахстан – с Грецией, Алвеса хотят посадить на 9 лет, Родриго надерзил Месси, «Зенит» тратит больше всех на зарплаты и другие новости
- Член совета FA после слов «Гитлер гордился бы Нетаньяху» подал в отставку: «Я критиковал политика, а не расу или религиозную группу, но выбрал неправильные слова»
Свежие комментарии