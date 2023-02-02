Автор книги о будущем человечества Алексей Хохлатов: автомобиль выйдет из моды, исчезнут магазины, а вместо выборов будут рейтинги

В феврале в издательстве Аргументы Недели вышла очень актуальная в наше время книга о будущем. Её автор Алексей Хохлатов – футуролог, писатель, предприниматель – в очень лёгкой форме романа обрисовал то, как будет выглядеть наш мир после(!) ближайшего десятилетия потрясений.
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