Автор книги о будущем человечества Алексей Хохлатов: автомобиль выйдет из моды, исчезнут магазины, а вместо выборов будут рейтинги

В феврале в издательстве Аргументы Недели вышла очень актуальная в наше время книга о будущем. Её автор Алексей Хохлатов – футуролог, писатель, предприниматель – в очень лёгкой форме романа обрисовал то, как будет выглядеть наш мир после(!) ближайшего десятилетия потрясений.