Аргументы недели

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Автор книги о будущем человечества Алексей Хохлатов: автомобиль выйдет из моды, исчезнут магазины, а вместо выборов будут рейтинги

Автор книги о будущем человечества Алексей Хохлатов: автомобиль выйдет из моды, исчезнут магазины, а вместо выборов будут рейтинги

В феврале в издательстве Аргументы Недели вышла очень актуальная в наше время книга о будущем. Её автор Алексей Хохлатов – футуролог, писатель, предприниматель – в очень лёгкой форме романа обрисовал то, как будет выглядеть наш мир после(!) ближайшего десятилетия потрясений.

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