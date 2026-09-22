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Татар-информ

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«Си Цзиньпин не обманул»: в Пекине нашли китайский чак-чак

«Си Цзиньпин не обманул»: в Пекине нашли китайский чак-чак

В Пекине существует десерт шацима, который напоминает традиционный татарский чак-чак. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова в своем канале в «Макс».

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