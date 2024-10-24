Пользователи Рунета все никак не запомнят: руководитель РКН в очередной раз обвинил серверы “Гугла” в проблемах YouTubeГлава Роскомнадзора Андрей Липов лишний раз решил напомнить, кто “виноват” в “замедлении” работы YouTube в России.
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