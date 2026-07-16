Выяснилось, что популярная диета оказалась связана с повышенным риском развития рака

Популярная кетогенная диета, которая широко используется во всем мире как эффективный способ быстрого похудения и контроля уровня сахара в крови, оказалась под прицелом ученых из-за потенциальной связи с онкологическими рисками .
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