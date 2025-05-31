Звезды "Королевства кривых зеркал": как Юкины повторили судьбу своих героев

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В 1963 году советские зрители впервые увидели на экранах фильм-сказку "Королевство кривых зеркал", где главные роли Оли и ее отражения Яло исполнили девятилетние сестры-близнецы Ольга и Татьяна Юкины.