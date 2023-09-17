ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сплетни

В России сейчас социализма больше, чем в СССР, но вечно недовольные… вечно недовольны и не ценят этого

В России сейчас социализма больше, чем в СССР, но вечно недовольные… вечно недовольны и не ценят этого

Иногда, слыша возгласы отдельных недовольных о том, что Путин пробыл у власти 23 года, а в стране ничего не изменилось к лучшему, и люди живут бедно, я, выглядывая в окно и видя заставленную новыми машинами придомовую территорию, начинаю медленно закипать от негодования.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Утроить пенсии ,увеличить зарплаты всем в 3 раза  , сделать бесплатным медицину и образование , освободить от налогов весь средний и мелкий бизнес .... = РЕШЕНИЕ ОДНО = РАСКУЛАЧИТЬ ВЕСЬ КРУПНЫЙ БИЗНЕС - ПРИХВАТИЗАТОРОВ(ломехузов)  90-х  = тем самым увеличить  бюджет страны  в 8 - 10 раз- до более 200 трлн. рублей ! (сегодня 20 трлн. - все остальное разворовывается - оседает в личных карманах ломехузов - живых двуногих банков - хранителей денег их импортных хозяев !)                   Это 1-й этап !   А 2-й этап , с обретением суверенитета и возвратом богатств и ресурсов  себе = вернув себе страну  с ее богатствами и вернув права народу  -   даст возможность  развить экономику страны и увеличить бюджет еще в 2 раза развивая свою экономику  !                                           ДАЕЩЬ РАСКУЛАЧИВАНИЕ ПАРАЗИТОВ ПРИХВАТИЗАТОРОВ !
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54 мин.
ЕС
Евгений Саваровский
Внешняя политика государства положительная, а внутри государства надо убрать олигархат и недра национализировать.
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36 мин.
Виктор Гайдуков
А ты не понял даже того, что понял автор. Это я на счёт наличия ума...
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35 мин.

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