115 на 115: Россия и Украина обменялись военнопленными

Военнослужащие РФ были захвачены в плен в Курской области С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
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