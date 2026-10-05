Китай обвинил Евросоюз в одностороннем протекционизме и нарушении правил ВТО

Предложенный Евросоюзом торговый инструмент типа «Статья 301» против Китая представляет собой скорее тактику давления на переговорах, чем реальную смену политики.
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