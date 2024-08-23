Как коллектив влияет на эффективность труда?

При размещении вакансии многие работодатели указывают дружелюбный коллектив в качестве преимущества. Принято считать, что адекватные и квалифицированные коллеги могут помочь стать сотруднику продуктивнее.
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