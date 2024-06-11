Кинологи продемонстрировали свое мастерство на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

9 июня, на площади проекта "Домашние животные в Москве" в районе Нагатинский затон состоялось показательное выступление сотрудников аварийно-спасательного отряда №6 Московского пожарно-спасательного центра вместе со своими четвероногими подопечными.
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