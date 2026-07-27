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Жителя Краснодарского края приговорили к 3 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Нижнегорском районе

Жителя Краснодарского края приговорили к 3 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Нижнегорском районе

Как сообщили в прокуратуре РК, мужчина в июле 2024 года ехал по трассе «Таврида» в Нижнегорском районе, где выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался в результате ДТП Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в колонии-поселении.

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