Жителя Краснодарского края приговорили к 3 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Нижнегорском районе

Как сообщили в прокуратуре РК, мужчина в июле 2024 года ехал по трассе «Таврида» в Нижнегорском районе, где выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, водитель которого скончался в результате ДТП Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в колонии-поселении.