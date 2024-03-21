В Краснодарском крае оперативники раскрыли грабеж

В полицию обратилась 80-летняя жительница Хостинского района города Сочи. Со слов заявительницы, к ней в квартиру под видом социальных работников зашли мужчина и девушка, которые открыто похитили из тумбочки в спальне наличность в сумме 135 тысяч рублей.